“Artigeniali” di Cna premiati a Palazzo Chiericati. Tra loro tre Maestri Artigiani vicentini

Spiccano i nomi di tre abili lavoratori vicentini tra i 14 soggetti insigniti del riconoscimento di Maestri Artigiani di Cna Veneto, la sigla che riunisce i soci aderenti alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Agugliaro, Orgiano e Arzignano le tre sedi in festa ieri per il prestigioso premio riservato ai titolari delle attività produttive, nel campo dell’installazione di macchinari gru – la DF Gru Srl di Daniele Franchetti -, della posatura (Diego Magnaguagno) e dell’odontotecnica (Ermenegildo Scalco).

Allargando lo sguardo d’interesse a tutta la rosa dei bravi artigiani veneti si vede l’azienda che esegue test e controlli di qualità hi-tech sui prodotti della grande industria, il salumificio creativo e 4.0, il gelataio interamente a km zero. O ancora il creatore di tavoli innovativi di design esposti anche in un flagship store a Milano, l’estetista formatasi con una laurea negli Usa e quella che punta a trasformare il salone in bottega scuola. Ma anche il fabbro artista che ha rivisitato la lavorazione del ferro, gli autoriparatori che hanno trasformato il concetto di autofficina in un vero hub di servizi all’avanguardia, gli artigiani odontotecnici, il maestro posatore e il professionista delle gru su misura.

In tutto 14 eccellenze dell’imprenditoria locale, premiate nel corso di un evento atteso e aperto al pubblico andato in scena nei giorni scorsi a Palazzo Chiericati in città di Vicenza, dal titolo “Artigeniali. I Maestri Artigiani si raccontano”. Due di loro hanno ottenuto il titolo perché già in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione, mentre gli altri 12 (3 dalla provincia di Vicenza, 4 da Verona, 3 da Padova, uno da Belluno e da Venezia) lo hanno poi guadagnato attraverso un percorso di formazione manageriale – organizzato da Cna – con un programma di oltre 100 ore in tre mesi (ottobre-dicembre 2024) tra attività in aula virtuale e bootcamp in presenza, concluso con un project work sull’esperienza portata a termine e un esame finale.

Al saluto introduttivo di Cinzia Fabris (presidente Cna Veneto Ovest) e di Cristina Balbi (assessora allo sviluppo economico e al territorio Città di Vicenza) ha fatto seguito una doppia tavola rotonda, moderata da Marco Bettiol (docente di economia e gestione delle imprese all’Università di Padova), con protagonisti formatori che hanno accompagnato i 12 corsisti chiamati a parlare di competenze innovative per il futuro dell’artigianato e dell’importanza di fare rete per innovare. Invitati e presenti alla serata speciale anche sindaci e assessori delegati dei Comuni dove hanno sede le imprese premiate, in vesti poi di “premianti” per consegnare le targhe al merito assegnate.

La consegna è stata arricchita anche dalla proiezione dei video dedicati a ciascuna delle storie coinvolte nel percorso, diretti dal regista vicentino Corrado Ceron, autore dei film “Acqua e Anice” con Stefania Sandrelli e “L’invenzione di noi due” con Lino Guanciale.

“Anche quest’anno – sottolinea Cinzia Fabris, presidente di Cna Veneto Ovest – sono emerse storie eccezionali di artigiani che hanno saputo coniugare visione strategica, cultura e organizzazione per trasformare il mestiere artigianale in un modello imprenditoriale contemporaneo. I premiati rappresentano una straordinaria varietà di settori e generazioni, ma condividono la volontà di valorizzare il proprio titolo professionale come simbolo di eccellenza e innovazione. Per loro, ottenere questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma anche un nuovo stimolo per continuare a crescere e a immaginare il futuro in grande”.

La lista completa dei Maestri Artigiani premiati

Beltramello Stefano – titolare salumificio Artemis Srl, San Pietro in Gù (Pd)

Confente Marco – carrozziere, titolare Top Car, Montecchia di Crosara (Vr)

Didonè Fabrizio – autoriparatore, titolare Officina Didonè, San Pietro in Gù (Pd)

Dindo Claudio – odontotecnico, Verona

Donno Nicola – titolare Universal Test Sas, Marghera (Ve)

Franchetti Daniele – titolare DF Gru Srl, Orgiano (Vi)

Gallo Francesco – titolare Extendo Srl, Trebaseleghe (Pd)

Magnaguagno Diego – Posatore, Arzignano (Vi)

Reato Marco – Gelataio, titolare gelateria Gimmi, Feltre (Bl)

Salgaro Vaccaro Simone – carrozziere, titolare carrozzeria Top Car, Montecchia di Crosara (Vr)

Scalco Ermenegildo – odontotecnico, titolare Passione odontotecnica, Agugliaro (Vi)

Tornieri Federico – fabbro, titolare La Piccola Fucina Del Ferro, Montecchia di Crosara (Vr)

Assegnazione diretta per possesso requisiti

Barbieri Nicoletta – estetista, titolare Estetica Nicoletta, Vicenza

Gasparin Annalisa – estetista, titolare istituto di bellezza Votre Beaute, Vicenza