Ulss 8: in dirittura d’arrivo la vaccinazione over80. Prosegue per fragili e caregiver

Continua l’impegno dell’Ulss 8 Berica per la campagna di vaccinazione, con una particolare attenzione per la messa in sicurezza dei cittadini più anziani, dei soggetti fragili e dei loro conviventi. Per quanto riguarda gli over80, è stata completata la somministrazione delle prime dosi già domenica 11 aprile, ma questa settimana l’Ulss ha organizzato alcune sedute straordinarie (sia in Fiera a Vicenza sia a Trissino) rivolte agli ultraottantenni che per qualsiasi motivo non si sono presentati alla prima convocazione. Più in dettaglio per loro sono state organizzate tre sedute: martedì 13, mercoledì 14 e oggi 15 aprile quella conclusiva, per un totale di circa duemila persone.

Prosegue inoltre la vaccinazione anche a domicilio per gli over 80 che vivono in casa e che non possono essere spostati. Parallelamente, continua l’impegno anche per la vaccinazione dei soggetti “estremamente vulnerabili”, che come noto possono prenotarsi direttamente online sul portale regionale (l’elenco completo delle categorie è disponibile sul sito internet dell’Ulss 8 Berica). Va ricordato a questo riguardo che le agende vengono aperte con cadenza settimanale in base alle consegne di vaccini. Contestualmente alla vaccinazione dei soggetti “estremamente vulnerabili”, è possibile anche la vaccinazione di un caregiver accompagnatore per ciascun utente che beneficia della legge 104 comma 3 art. 3 vengono vaccinati contestualmente a questi ultimi. Con modalità differenti (convocazione in un secondo momento da parte dell’Ulss 8 Berica, in base alle disponibilità di dosi), la vaccinazione è prevista anche per i conviventi dei soggetti “estremamente vulnerabili” appartenenti a queste categorie: pazienti immunodepressi per malattia neurologica o autoimmune o in seguito a trattamento terapeutico, pazienti con marcata compromissione polmonare; pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosopressivi, mielosopressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; pazienti in lista di attesa o trapiantati di organo; pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Per questi conviventi, l’Ulss 8 Berica sta definendo gli elenchi attraverso le segnalazioni degli specialisti che hanno in cura i loro cari.

Nel frattempo Azienda Zero sta preparando gli slot per consentire la prenotazione degli over70 prevendendo la contestuale vaccinazione anche dei loro conviventi, se di età pari o superiore ai 70 anni, che quindi non dovranno fare un’ulteriore prenotazione. Questa ulteriore opportunità dovrebbe essere attiva dalla settimana prossima.

A ieri l’Ulss 8 Berica ha somministrato 122.367 dosi di vaccino anti-Covid e vaccinato 88.709 vicentini, dei quali 33.658 hanno già ricevuto la seconda dose. Nella giornata di ieri vi sono state ulteriori sedute di recupero per over 80 e il proseguimento delle vaccinazioni per i soggetti fragili, sia in Fiera che a Trissino; in fiera saranno inoltre vaccinati anche pazienti ematologici e utenti che rientrano nella Legge 104, insieme al loro accompagnatore convivente. Sempre in Fiera, proseguiranno inoltre anche oggi nella fascia preserale e serale le vaccinazioni per gli over 70. Anche oggi in Fiera di Vicenza è in programma un’ulteriore seduta di recupero per gli over 80 oltre che per i soggetti fragili, ma proseguirà anche la vaccinazione degli over 70. A Valdagno saranno somministrate invece le seconde dosi per i nati nel 1938 e per i nati tra il 1929 e 1900.

Parallelamente prosegue anche l’impegno nei confronti dei sanitari che per varie ragioni non hanno ancora potuto aderire all’offerta della vaccinazione: per loro in Fiera di Vicenza è prevista una seduta sia sabato per circa 500 operatori, sia domenica per altri 660.