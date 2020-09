Brutto incidente per Luca Ghiotto al Gp di F2: illeso il pilota di Arzignano

Tanta paura per Luca Ghiotto a Sochi, nel Gran Premio di Russia di Formula 2. Il 25enne pilota arzignanese non ha per fortuna riportato conseguenze ma la gara è stata sospesa quando era giunta appena al 5° giro.

L’incidente ha coinvolto Jack Aitken e il pilota italiano del team Hitech, che aveva superato l’inglese alla staccata della curva 2 salendo in quarta posizione (era partito in quinta). Aitken ha tentato di replicare nella lunga curva 3 a sinistra (Aitken interno e Ghiotto esterno). L’inglese, però, ha perso la linea allargando verso destra e colpendo Ghiotto sul fianco.

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩 Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

La monoposto del team HItech è stata proiettata immediatamente, e quasi frontalmente, verso le vicinissime barriere Techpro che hanno assorbito al meglio il violentissimo impatto.

La Dallara di Ghiotto è stata inghiottita dalle barriere, come quella di Aitken, che però ha colpito le Techpro lateralmente. Per qualche attimo si è temuto il peggio: dalla monoposto completamente distrutta usciva fumo ma Ghiotto è riuscito ad uscire dalla sua vettura districandosi tra i pezzi delle barriere. Subito dopo, la Dallara ha preso fuoco (poi domato dagli addetti del tracciato).

L’incidente ha spaventato i piloti che seguivano Ghiotto e Aitken, come dimostrato dalle comunicazioni radio.