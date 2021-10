Esce di strada col furgone: lui è grave, morto il barboncino a bordo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave uscita di strada nel pomeriggio a Chiampo in via Fantoni Alti: l’autista di un furgone è stato ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni, mentre è morto il cane barboncino che si trovava a bordo del mezzo.

L’incidente è accaduto alle 16,40: il conducente di un Volkswagen Caddy ha perso il controllo del veicolo su cui viaggiava in compagna dell’animale e il mezzo ha impattato con violenza un ostacolo fisso, rovesciandosi poi su un fianco. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco arrivati dalla sede di Arzignano: messo in sicurezza il mezzo, hanno lavorato per poter estrarre il conducente, rimasto incastrato dentro all’abitacolo.

Sono stati proprio i vigili del fuoco a prestare il primo soccorso all’autista fino all’arrivo del personale del Suem 118. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale: ha riportato un grave trauma cranico e si sospetta possa essere stato in stato di ubriachezza o avesse assunto sostanze stupefacenti. Sul posto la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del sinistro.