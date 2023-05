Falsificava ricette per raggirare le farmacie della zona: denunciato operatore socio sanitario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Falsificava ricette mediche per avere medicinali dalle farmacie. E’ di ieri, venerdì 12 maggio, l’intervento dei Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, che hanno dato così esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e personale emesso dall’A.G. berica a carico di un cittadino italiano, residente nella ‘città castellana’, operatore socio sanitario, ritenuto responsabile di falsificazione di ricette mediche allo scopo di ottenere la consegna di medicinali da parte delle farmacie.

Nello scorso mese di aprile, i militari hanno appreso che l’indagato si recava frequentemente presso alcune farmacie della zona per l’acquisto di un medicinale indicato per il trattamento a breve termine dell’insonnia, farmaco che può essere venduto previa prescrizione medica. Avviati immediatamente gli accertamenti, è emerso come l’indagato presentasse alle farmacie delle ricette mediche falsificate e trovati quindi i primi riscontri relativamente all’ipotesi di reato di falsificazione materiale commessa dal privato, è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Vicenza una dettagliata informativa.

Nel corso delle operazioni i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato alcune ricette mediche delle quali dovrà essere verificata l’autenticità nonchè dispositivi elettronici dai quali trarre ulteriori conferme dell’attività di falsificazione.

L’uomo, che non avrebbe precedenti, dovrà quindi rispondere dei reati ascritti alla competente Autorità Giudiziaria berica.