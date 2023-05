Campagna finita, tempo di voto: contro l’assessora Pettinà corre Cracco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ sfida a due anche a Bolzano Vicentino dove l’assessora uscente Marilisa Pettinà con la lista “Bolzano per tutti – Lisiera – Ospedaletto”, affronterà Lorenzo Cracco con la lista “Vivere Bolzano Futura”.

Continuità con qualche nuovo innesto giovane nella lista di Pettinà che potrà contare ancora sull’esperienza di Galvan anch’esso in corsa come consigliere, voglia di cambiare con competenza e attenzione alla manutenzione del territorio per Cracco.

Una continuità più volte rivendicata con orgoglio quella di Marilisa Pettinà, classe 1970, comunque consapevole delle aspettative dei suoi cittadini e quindi desiderosa di portare avanti, tra gli altri, il progetto del nuovo palazzetto dello sport e la ciclabile di collegamento tra Bolzano e Pozzoleone, con un occhio di riguardo agli aspetti legati alla sicurezza e alla salute: medicina di gruppo in primis.

Per Lorenzo Cracco, 56 anni già consigliere di minoranza, che nelle scorse settimane ha incontrato più volti della politica locale e non in modo trasversale, l’obiettivo principe è quello di un paese ben manutentato, in particolare riqualificandone la piazza e i cimiteri di Bolzano e di Lisiera – bisognosi entrambi di ampliamento – senza trascurare l’ascolto della popolazione attraverso concorsi di idee.

I candidati

Lista N.1, ‘Bolzano per tutti–Lisiera–Ospedaletto’, candidato Sindaco Marilisa Pettinà

Gionata Agostini, Samantha Frigo, Daniele Galvan, Devid Giacomello, Eleonora Pellizzer, Dario Pullin, Oronzo Raffaele Russo, Simone Scarparo, Monia Sperotto, Giovanni Spiller, Rossella Stecca, Moreno Zocca

Lista N.2, ‘Vivere Bolzano Futura’, candidato Sindaco Lorenzo Cracco

Maria Pia Biasia, Massimo Carraro, Gianluigi Feltrin, Piero Finatotti, Renato Matteazzi, Marzio Pengo, Marta Rizzetto, Elena Rocchetto, Pasquale Verdecanna, Marina Zaccaria