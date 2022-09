Fugge al posto di controllo: 26enne senza patente, assicurazione e revisione. Maxi multa di 6500 euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli agenti della polizia locale dei Castelli erano appostati in via Madonnetta a Montecchio Maggiore per un normale posto di controllo quando hanno intimato l’alt ad un’auto modello Audi che, però, ha tirato dritto tentando una improbabile fuga. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità che, poco dopo, ha portato al definitivo blocco del veicolo. Alla guida un cittadino di origini nigeriane, O.E. di 26 anni, che dai controlli effettuati è risultato sprovvisto di patente. Nei suoi confronti è scattata una maxi sanzione di oltre 6500 euro per varie infrazioni commesse.

Gli agenti hanno, dunque, identificato il conducente che in quel momento viaggiava con un passeggero. I due uomini sono stati condotti negli uffici della locale polizia dove i militari hanno proseguito le indagini relative al veicolo del soggetto fermato, riscontrando l’assenza di certificato assicurativo e quello relativo alla revisione aggravando la posizione già grave del 26enne. L’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo e successivo sequestro.