Esce di strada in pieno centro, auto distrutta e danni all’arredo urbano. Salvo il conducente

Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 15 settembre, in pieno centro a Dueville. Un uomo di 30 anni, era in procinto di raggiungere il centro cittadino percorrendo via Rossi, alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato andando ad impattare violentemente contro le colonnine che separano la carreggiata dal percorso pedonale.

La Fiat Punto dopo il violento urto, che ha riguardato anche una palazzina, ha terminato la corsa al centro della strada. Fortunatamente in quel momento non erano presenti ne pedoni ne altre automobili. Miracolosamente non c’è stato nessun ferito, l’auto ha riportato danni ingenti sopratutto nella parte anteriore, così come l’arredo urbano. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti da due pattuglie della polizia locale nordest vicentino, dei distaccamenti di Monticello Conte Otto e Sandrigo. Il ripristino dello stato dei luoghi è stato curato dall’Ufficio Tecnico del comune di Dueville.