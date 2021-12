Domani mattina in duomo ad Asiago l’ultimo saluto a Giulia Rigon

Si terrà domani mattina ad Asiago il funerale di Giulia Rigon, la 31enne trovata morta in un camper a Bassano del Grappa, decesso per il quale è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato il convivente Henrique Cappellari, originario di Foza e senza dimora.

L’ultimo saluto alla sfortunata commessa si terrà alle 11 nel duomo di San Matteo: il feretro giungerà dall’ospedale di Bassano.

A dare il via libera alla sepoltura è stata la Procura della Repubblica di Vicenza e in particolare il pm Serena Chimichi, che coordina le indagini dei carabinieri e che però non ha autorizzato la cremazione della salma. Gli inquirenti hanno stabilito che Giulia è morta massacrata di botte nella notte fra il 18 e il 19 novembre, dopo una lite. Cappellari dal carcere continua a professarsi innocente, spiegando che la giovane sarebbe morta per le conseguenze di una caduta. Sia l’autopsia che una Tac che hanno messo in luce però una serie di lesioni, interne ed esterne, che la giovane ha patito e che ne hanno causato la morte. Tutte le refertazioni saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto e costituire elementi di prova nel probabile rinvio a giudizio del 28enne con cui la 31enne, con un passato psicologicamente difficile, condivideva da qualche mese quel camper freddo, umido e disordinato.

La famiglia di Giulia, composta dal padre Adriano, dalla madre Oriana e dalla sorella Valentina, hanno invitato parenti ed amici a non portare fiori ma ad effettuare offerte all’associazione Telefono Rosa e alla Comunità terapeutica riabilitativa protetta “La Villa della cooperativa sociale La Goccia.