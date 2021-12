Cadavere di una giovane donna in un camper: interrogato per ore il compagno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico ritrovamento questa mattina a Bassano del Grappa, in un parcheggio di via Capitelvecchio: all’interno di un camper, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna, Giulia Rigon, asiaghese di 31 anni. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Bassano, insieme ai colleghi esperti in rilevamenti scientifici, il medico legale e il magistrato di turno della Procura, Serena Chimichi. Il cadavere presenterebbe una ferita alla testa.

Al momento non si esclude quindi nessuna pista, a partire quella dell’omicidio: in caserma a Bassano è stato portato il compagno della donna, che stamane aveva lanciato l’allarme. E’ stato interrogato per tutto il pomeriggio. I due da un anno vivrebbero ai margini della società, proprio nel camper. Ai militari dell’Arma l’uomo, un 28enne vicentino, avrebbe raccontato che la compagna è stata vittima di una caduta fatale ma gli investigatori, che hanno lavorato tutto il giorno per rilevare tutti i possibili indizi, hanno aperto un fascicolo per omicidio. Sarebbe l’ennesimo nel vicentino, in questo 2021.