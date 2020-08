Gruppo di escursionisti si perde in un pendio ripido e scivoloso: salvati da pompieri e soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano partiti per una escursione sulla via del Tabacco a Roana, quando si sono persi a causa degli schianti di Vaia, con i tronchi che hanno reso irriconoscibile e non praticabile il sentiero.

Protagonista di un impegnativo salvataggio, avvenuto lunedì pomeriggio, da parte dei vigili del fuoco di Asiago, è stato un gruppo di adulti e bambini padovani. In tutto 10-12 persone.

L’allarme è scattato poco dopo le 16 e ha messo in moto il Soccorso alpino di Asiago, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. La famiglia aveva segnalato di essere rimasta bloccata in un bosco ripido in zona Ghertele, prima di Malga Pusterle. Dopo aver lasciato il sentiero per raggiungere la strada provinciale, infatti, un uomo era riuscito a scendere, mentre invece la moglie, la figlia, un’amica e i nipoti erano rimasti bloccati nel bosco, col suolo reso scivoloso dalla pioggia. Una volta individuati e raggiunti, le donne e i bambini sono stati aiutati a tornare sulla strada.

Una parte del gruppo è stato portato a valle dai vigili del fuoco, mentre un altro gruppo, che si trovava su un versante diverso – una mamma e il suo bambino, in particolare – è stato calato a valle con una corda, insieme a un operatore. Un salvataggio che ha consolidato nel piccolo l’idea di trovarsi di fronte a dei veri e propri eroi, tanto da aver chiesto ai pompieri di tenersi l’elmetto che gli avevano messo in testa per non fargli correre rischi.