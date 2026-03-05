Motori allo start, il 12 aprile torna la 33° Salita del Costo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca poco più di un mese, e sul Costo si sente già quel brivido particolare che solo il rombo dei motori sa portare. La 33ª Salita del Costo, in programma domenica 12 aprile, torna a imporsi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama motoristico nazionale: la prima cronoscalata dell’anno in Italia, la più antica del vicentino, una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere un grammo del suo fascino.

L’Automobile Club Vicenza, regista attento e instancabile dell’evento, ha avviato da giorni la macchina organizzativa. Il format ricalca quello collaudato della scorsa edizione: una sola manche di gara, domenica, lungo i 9.910 metri della SP 349 “del Costo”, dal bivio Bramonte fino al traguardo quasi dieci chilometri più in alto. Il sabato sarà invece dedicato alle due manche di ricognizione, fondamentali per prendere le misure di un tracciato che alterna tratti veloci, tornanti tecnici e cambi di ritmo capaci di esaltare i piloti più completi. La Salita del Costo conferma anche nel 2026 le sue validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna – girone Nord e per la IRS Cup, il trofeo interregionale nato proprio qui lo scorso anno. Una formula pensata per chi non può affrontare un’intera stagione ma vuole comunque misurarsi per un titolo, un montepremi e una premiazione ufficiale con sole quattro partecipazioni: un’idea semplice, concreta, che ha intercettato un bisogno reale del paddock.

Il weekend si aprirà venerdì 10 aprile con le verifiche sportive in via San Lorenzo a Caltrano, seguite mezz’ora più tardi dalle verifiche tecniche nell’area industriale della stessa località. La segreteria di gara sarà attiva a Mosson di Cogollo del Cengio, in via Centro, dove per la sola giornata di venerdì troverà posto anche la sala stampa. Sabato e domenica i giornalisti si sposteranno invece nel motorhome allestito in località Bramonte, proprio accanto alla linea di partenza: operativo dalle 8 fino al termine delle attività. A chiudere la manifestazione, come da tradizione recente, sarà la cerimonia di premiazione al Palaciclamino di Cesuna di Roana, nel Piazzale Vecchia Stazione: un luogo che negli anni è diventato parte integrante del rito, dove si celebra non solo la vittoria, ma l’intera comunità che ruota attorno alla corsa. La Salita del Costo non è soltanto una gara: è un rituale collettivo, un richiamo che ogni anno porta migliaia di appassionati lungo i tornanti, tra muretti, boschi e panorami che si aprono all’improvviso. È un evento che unisce generazioni, che riporta in strada famiglie, curiosi, fotografi, veterani del cronometro e giovani piloti in cerca di conferme.

