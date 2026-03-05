Torna il Vicenza Running Festival: la città diventa una palestra a cielo aperto

Tutto pronto per lo start della seconda edizione del Vicenza Running Festival, la kermesse che dal 7 al 15 marzo trasformerà il capoluogo berico in una palestra a cielo aperto. La manifestazione si prepara a coinvolgere l’intera città — da Piazza dei Signori ai Colli Berici, passando per Parco Querini e il Parco della Pace — con un calendario di trenta eventi all’insegna dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026, che vede il Comune di Vicenza in prima linea tra i patrocinatori, celebra il 70° anniversario dello storico campo “Guido Perraro”, culla dell’atletica vicentina. Grazie alla sinergia tra 17 associazioni sportive (capofila Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e Pwt Italia), il Festival offrirà proposte per ogni categoria: dagli agonisti internazionali alle famiglie, fino agli studenti delle scuole cittadine.

“Il Vicenza Running Festival è già un appuntamento imprescindibile per la nostra città – afferma l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio –. Quest’anno la rete organizzativa è cresciuta enormemente. L’obiettivo è ambizioso: superare il successo dei 30 mila partecipanti dello scorso anno. Sarà una festa collettiva che animerà ogni angolo del nostro centro storico patrimonio Unesco”.

Il Festival si aprirà sabato 7 marzo con un omaggio alla Giornata Internazionale della Donna: dopo l’Opening Ceremony in Piazza dei Signori (ore 10), partirà la “SheUltra Italy Vicenza in Rosa”, 16km dedicata alla memoria di Anna Zilio, seguita dal City Tour organizzato dal Soroptimist Club.

Il weekend seguente ha per protagonista il trail. Sabato 14 marzo, appuntamento con Ultrabericus Trail, giunto alla sua 15ª edizione, che ospiterà quest’anno il raduno della Nazionale Italiana Trail Running. I big della disciplina si sfideranno sui percorsi che abbracciano i Colli Berici, con arrivo scenografico in piazza dei Signori. E grande attenzione all’inclusione con il debutto della Joelette Special Olympics sul tracciato Urban da 21km.

Domenica 15 marzo, è la volta della StrAVicenza. Il gran finale sarà affidato alla 24ª edizione della tradizionale 10km, con partenza da piazza Castello e arrivo in piazza dei Signori, che vedrà al via top runner internazionali e la giovane promessa italiana Amorin Gerbeti, oltre a migliaia di studenti e famiglie per la versione “Family & Scuole”.

Il programma non è solo competizione. Durante la settimana si alterneranno ogni giorno diverse opportunità per vivere lo sport da protagonisti, ispirati dalle numerose proposte a tema.

Per la corsa su strada e il cross, il 3° Gran Premio Csi Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa, campestre provinciale Csi di Amici dell’Atletica Vicenza; Corri per Vicenza, training solidale mattutino e serale di Atletica Vicentina giunto al 400° appuntamento in favore della Fondazione San Bortolo; Monte Berico on ﬁre, cronoscalata ai Portici di Monte Berico con Amici dell’Atletica e Gsa Vicenza nel VI Anno Giubilare Mariano; Vicenza che corre per team delle scuole medie e superiori sotto l’egida del Provveditorato agli Studi Usp; Corriretrone in Notturna del Dlf Corriretrone; Aziende in Piazza, la staffetta aziendale 10x1km con Pwt Italia; Community Run di iRun, seguita da aperitivo e Dj set.

Trekking, nordic walking e camminate permetteranno di scoprire storie e scorci della città a ritmo lento: i trekking urbani su itinerari storico-culturali del Cai Vicenza; il Nordic Walking Style, contest a squadre di Gsa Vicenza; Lunch walk e Da Parco a Parco del Comitato Provinciale Uisp Vicenza; In cammino con il passeggino di Soroptimist Club Vicenza.

Orienteering e gym race prevedono la prova di Campionato Orienteering Csi organizzata da Arces Ok, la finale studentesca provinciale di corsa orientamento con il Vicenza Orienteering Team e Deadly Dozen Dft, mix di corsa ed esercizi funzionali con attrezzi di Spartan Vicenza.

E non mancano incontri e talk, perché correre è anche conoscenza. In particolare il convegno “Sport e inclusività: esperienze, metodi e progetti” di Special Olympics Veneto; la presentazione del nuovo libro di Bruno Cerin, presidente onorario di Atletica Vicentina, “Un campo, Una Città, Una Provincia, ‪1956-2026‬. Quante storie sul campo di atletica Guido Perraro”; la proiezione del cortometraggio di Filippo Caon e Lorenzo Barutta “Sulla linea rossa” e il Running Expo & Test di iRun, dove testare le collezioni scarpe e materiali tecnici delle principali aziende specializzate.

Tutte le info su vicenzarunningfestival.it.

