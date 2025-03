Escursioni, mercati in piazza ed enogastronomia nell’ultimo weekend di marzo

La bella stagione, ancorchè incerta, porta con sè la voglia di uscire e non mancano in questo fine settimana le proposte per escursioni in montagna e collina, ma anche eventi e sagre in città e paesi. Ecco i principali selezionati da Festa Italiana, la rubrica di Radio Eco Vicentino.

A Vicenza da venerdì 28 a domenica 30 marzo nuovo appuntamento in Piazza dei Signori con il Mercatino regionale francese, organizzato in collaborazione con l’Associazione Il Tritone. Sarà un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese.

Sempre a Vicenza, domenica 30 marzo, come ogni ultima domenica del mese dalle 9 alle 13 il Mercato Ortofrutticolo di Viale del Mercato Nuovo ospita il Mercato della terra di Slow Food: i protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo buono, pulito e giusto.

Salendo in Altopiano dei Sette Comuni, a Roana, sabato 29 marzo, è in programma l’escursione guidata Benessere a Cima Verena: un pomeriggio di immersione nella natura d’alta quota, tra i boschi di abete e larice per giungere a Cima Verena, oltre i 2000 metri, da cui si gode di un incredibile panorama a 360 gradi che spazia dalle Alpi alla Pianura Padana. Qui ad attendere i partecipanti ci sarà anche Satya, insegnante di yoga che li accompagnerà alla scoperta di particolari tecniche di respirazione. E dopo la lezione e la magia del tramonto tra le montagne, cena tipica a base di erbe spontanee e tosella.

A Valli del Pasubio, sabato 29 marzo, alla sera concerto tributo ai Nomadi dal titolo I ragazzi dello straccio giallo. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Dalla montagna alla collina, a Marostica e Pianezze, sabato 29 marzo Trekking tra i ciliegi in fiore, per vivere un pomeriggio con la magia della primavera con un’escursione guidata tra le colline, con racconti sulla storia e le tradizioni di questo territorio unico. E alla fine, tramonto e cena in un agriturismo locale per gustare i prodotti del territorio. Un’esperienza organizzata da Anna di Natura in Tasca, Guida Ambientale Escursionistica.

Ancora a Marostica, domenica 30 marzo per tutto il giorno in Piazza Castello e nel centro storico ritorna l’appuntamento con La piazza dei tesori, un mercatino dedicato agli oggetti preziosi di ieri e di oggi, l’arte, l’ingegno creativo e non solo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Il Tritone” in collaborazione con il Comune.

A Zugliano, sabato 29 e domenica 30 marzo, appuntamento con la tradizionale Sagra dell’Addolorata, che torna anche quest’anno con due giornate di divertimento, fra giostre e attrazioni per grandi e piccoli, stand gastronomico a cura della Pro Loco (con l’inimitabile porchetta zuglianese). Sabato sera musica dal vivo

A Lonigo, da giovedì 27 a domenica 30 marzo va in scena Sapori Berici: ritorna il Salone dei Vini e dei Prodotti Tipici dei Colli Berici, con degustazione di piatti tipici locali e di prodotti De.Co. Tai Rosso e della Sopressa De.Co. L’iniziativa si svolge in Piazza Matteotti con la presenza di cantine e produttori locali. Previste degustazioni, aperitivi, area ristorazione con musica e divertimento. L’evento organizzato dal Comitato Storico Leoniceno e patrocinato dal Comune di Lonigo.

Sempre a Lonigo, domenica 30 marzo, Camminata di primavera lungo il sentiero delle fontane: un’esperienza unica per immergersi nella natura e scoprire le erbe spontanee del territorio. Un percorso guidato che unisce storia, ambiente e tradizione. Ritrovo e partenza alle 14,30 in Piazzale San Daniele.