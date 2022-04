Pasquetta fra rassegne, passeggiate e giochi. Le proposte nel vicentino

Pasqua e Pasquetta sono festività che invitano ad uscire, per pic-nic, passeggiate, eventi o escursioni più impegnative. Sebbene il meteo non preveda un clima particolarmente miti (è previsto un calo delle temperature) ecco di seguito una serie di opportunità ed appuntamenti per festeggiare nel miglior modo Pasquetta.

Colceresa 25° Marcia del Ciliegio in fiore

Saranno previsti diversi itinerari che consentiranno di far conoscere al meglio il meraviglioso territorio e vedere la stupenda fioritura dei ciliegi. Per conoscere meglio l’evento clicca qui.

Tonezza del Cimone “Baitando – tradizioni e folklore della montagna”

Un’ esperienza unica che vi porterà a fare il giro dei baiti della zona, tra prati, natura e buon cibo che potrete degustare nelle varie baite. Qui maggiori info.

Valli del Pasubio “A Spasso per il Cielo”

Un’escursione di circa 13 km, durante la quale si seguirà il sentiero verso Malga Cornetto lungo la Strada del re, passando anche sopra al Ponte di corde AVIS, per poi far ritorno a Malga Prà dove si svolgerà una festa d’arrivo. E’ il consueto appuntamento con cui gli amici di Enrico, scomparso tragicamente alcuni anni fa sulla Sisilla, a passo Campogrosso, intendono ricordarlo.

Monte di Malo “PasquettAGANÈ”

Evento speciale al Parco Natura Aganè per festeggiare assieme la riapertura del parco per la stagione primaverile – estiva 2022. Saranno proposte attività e laboratori per bambini e ci sarà la possibilità di pranzare al Chiosco del parco.

Villaverla “Pasquetta alle Risorgive”

Una giornata tra pic-nic, natura e relax tra i boschetti, le rogge e i canali delle Risorgive. L’apertura sarà dalle ore 9 e sarà possibile prenotare anche una visita guidata.

Montecchio Precalcino “Pasquetta in Villa Cita”

L’appuntamento è dalle ore 11 e che prevede proposte per bambini, come la caccia alle uova e divertimento anche per i più grandi con musica e stand gastronomico.

Pove del Grappa “Pasquetta in Rea”

Giornata unica lungo il Brenta con la possibilità di pranzare immersi nella natura. Ci saranno stand con panini, bibite, patatine, Dj set, Giochi per bambini e molto altro.

Caccia al Tesoro Botanico nei Grandi Giardini

Un’avventura fantastica dedicata ai bambini: enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere il tesoro. Coinvolti il Castello di San Pelagio (Due Carrare, Padova), Villa Zileri Motterle (Monteviale, Vicenza) e Villa Fracanzan Piovene (Orgiano, Vicenza).

Arzignano, visita al Castello

Grazie agli animatori del territorio della Pro Loco e all’Associazione storica Città del Grifo, con l’iniziativa “Le donne, i cavalier l’arme e gli amori” ci sarà l’opportunità di trascorrere la Pasquetta all’insegna della cultura. Orario partenza visite guidate 15.30 e 16.30: Piazzale della Vittoria, Rocca del Castello di Arzignano.

Marostica “Aspettando la regina rossa tra i ciliegi in fiore”

Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, sono in programma, alla Fattoria Sociale Pachamama, le “Passeggiate someggiate”, ovvero passeggiate con gli asini per famiglie con bambini sulle Colline di San Benedetto, seguite da pranzo in fattoria.

Giardini a Bassano

E’ una manifestazione organizzata dall’Associazione Pro Bassano con l’intento di valorizzare il centro storico mediante l’allestimento di giardini temporanei ad opera di giardinieri, floricoltori, vivaisti e architetti del verde.

Romano d’Ezzelino Laboratori per bambini

Villa Stecchini ospita una fattoria didattica e un parco tematico Elfo Park dedicato ai bambini. Nei giorni di apertura si propongono diverse attività di intrattenimento e laboratori per bambini dai 3 agli 11 anni.

Bassano del Grappa Bell’Italia

In Piazza Libertà potrai scoprire i sapori da tutta Italia dove espositori proveniente da ogni regione d’Italia esibiranno i loro prodotti tipici Regionali.

Vicenza artigianato, arte e laboratorio Kokedama

Nel fine settimana dedicato alle festività pasquali è in programma in corso Fogazzaro un evento incentrato sulla stoffa e come viene usata sarà la regina di questa edizione. Giornate accompagnate da un laboratorio di Kokedama, un’antica pratica giapponese.

Vicenza Fiori, Colori, e…

Nelle vie del centro di Vicenza torna Fiori, Colori e., la mostra mercato di floricoltura, orto botanica e prodotti della natura. Un fine settimana in cui la nobile Piazza dei Signori sarà colorata da fiori e piante.

Asiago “I colori delle stelle”

Sabato 16 aprile alle ore 20, presso la cupola multimediale dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago, si terrà un laboratorio di spettroscopia dal titolo “I colori delle stelle”.

Sofia Ballico