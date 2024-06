Trofeo Hoffmann, palla al centro e show da stasera: al via l’edizione n°12. In 400 in campo!

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I “numeri” sono serviti, in attesa dei “numeri” – quelli da applaudire – che come ogni anno si potranno osservare dal vivo, offerti da scenderà in campo da stasera e per tre settimane “buone” nel cuore di Villaverla. Le squadre (senior) iscritte sono 25, suddivise nei quattro gironi della competizione maschile, per la 12esima edizione del torneo che ora raddoppia, viste le 5 formazioni del debutto del torneo in rosa, di cui due giovanissime. Senza però dimenticare l’entrata successiva dei più piccoli, a partire dalla seconda settimana di torneo.

Se poi si aggiungono tutti gli atleti junior e baby che scenderanno in campo, anzi, in piazza (delle Fornaci), saranno almeno 400 i protagonisti delle serate di giugno a Villaverla, per un Trofeo Hoffmann più “carico” che mai e che si appresta oggi ad aprire i battenti all’estate 2024. Tutto pronto per il grande “opening” allora, i primi duelli da disputare sul manto arancione del campo di gioco che richiama i colori della grande fornace che svetta e che osserverà dall’alto della sua imponenza tutto il torneo.

Inizia proprio stasera, in anticipo rispetto al passato di un mese circa, l’appuntamento quasi quotidiano serale non solo con il calcio estivo in versione “mignon” – si gioca in versione e regole del futsal, in 5 contro 5 -, con fitto calendario di partite ma anche di spettacoli dal vivo, tra musica di tendenza e performances artistiche multicolori che si aggiungono motivi di interesse alle consuete interviste ai giocatori in campo e agli ospiti speciali del panorama sportivo veneto.

Un "battesimo" che si può definire acrobatico, quello "in onda" stasera, in occasione della festa di inaugurazione di lunedì 10 giugno 2024 (dalle 19.45 in poi), con sicuramente da ammirare e applaudire le funambole cheerleaders del Titanium Cheer & Dance, dopo il saluto delle autorità cittadine.