Lo chef Amedeo Sandri insegna come si preparano le melanzane alla parmigiana

Non è ancora la stagione giusta però lo staff di Radio Eco Vicentino ha chiesto allo chef Amedeo Sandri alcuni suggerimenti per una parmigiana da urlo.

Le melanzane, dopo essere state tagliate a fette non troppo sottili, vanno salate in modo da eliminare l’acqua che contengono e che le rendono amare: “Per fare ciò, bisogna mettere le melanzane tra due strati di sale grosso, mettere un peso sopra, lasciarle riposare e poi risciacquare sotto acqua corrente” – ha svelato Amedeo.

Per i golosi, lo chef suggerisce di spolverare con della farina e friggere le melanzane. Dopo questo passaggio si può procedere con gli strati. Si pare con le melanzane per cosaprgerle con il pomodoro fresco, un po’ di basilico spezzettato, mozzarella a cubetti e grana grattugiato mescolato con pane grattugiato perché assorbe il grasso eccessivo che possono emettere le melanzane.

Per una versione più dietetica si consiglia di far cuocere le melanzane sulla piastra. La cottura si fa in forno per una ventina di minuti a 160C. Prima di servire questa deliziosa pietanza con un buon Trento Doc, bisogna far riposare cinque minuti.