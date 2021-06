Luca Zaia inaugura la nuova centrale operativa del Suem 118. E’ costata 2,2 milioni

Quasi mille metri quadrati di area e quasi 2,2 milioni di euro per la sua realizzazione. Sono queste le due cifre che spiccano nella presentazione della nuova centrale operativa del 118, inaugurata ufficialmente oggi a Vicenza alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di tutte le autorità locali del capoluogo, insieme ai dirigenti dell’Ulss 8 Berica.

Proprio al Governatore regionale è spettato il taglio del nastro tricolore, nella sede dell’ex seminario vescovile di Vicenza che quindi ospiterà il quartier generale del Suem della provincia. Potendo contare non solo su spazi più ampi ma anche più razionali, oltre che sulle tecnologie di ultima generazione per garantire ai cittadini una capacità di intervento sempre più tempestiva ed efficace.

Frutto di un investimento complessivo di 2.195.000 euro, la nuova centrale è stata definita come “una struttura all’avanguardia, in grado di coordinare nella miglior maniera possibile le operazioni di soccorso su tutto il territorio provinciale“. Si sviluppa su due piani e complessivi 980 metri quadrati, con una vasta area esterna con parcheggio coperto per tutti i mezzi di soccorso, oltre ad una zona di manovra e un’altra dedicata alla preparazione e lavaggio delle ambulanze. Nel seminterrato hanno trovato posto i locali per il ristoro, gli spogliatoi, i dormitori e i magazzini; in un piano rialzato è collocata l’ala direzionale con la centrale operativa, un’aula di formazione già predisposta per essere convertita – in caso di necessità – in una seconda centrale operativa, una sala riunioni e gli uffici.

I lavori di ristrutturazione erano stati avviato nell’ottobre 2020 e conclusi in febbraio. Una particolare attenzione è stata dedicata ai sistemi di connettività, al fine di garantire la massima sicurezza delle comunicazioni tra la centrale, i mezzi di emergenza sul territorio e l’ospedale San Bortolo, oltre che con gli altri centri sanitari provinciali: basti dire che la parte più cospicua del costo complessivo della nuova centrale ha riguardato proprio gli impianti tecnologici, per i quali sono stati investiti 1,7 milioni di euro.

“Con questa nuova centrale – sottolinea il dott. Federico Politi, da tempo direttore del Suem 118 di Vicenza e provincia- abbiamo compiuto uno straordinario salto di qualità. La logistica e la parte operativa strategica sono state configurate al meglio dando un grande impulso motivazionale a tutto il personale che si è sempre dedicato con professionalità e abnegazione e che finalmente trova riconosciuti e premiati tutti gli sforzi fatti e che a maggior ragione darà prova di mantenere alto il prestigio e la tradizione del nostro 118.

In occasione dell’inaugurazione sono stati presentanti due automezzi di soccorso consegnati all’Ulss 8 Berica nei giorni scorsi: un’automedica e un’ambulanza, per un investimento di 180 mila euro “in coppia”. Entrambe andranno a breve a sostituire veicoli già in dotazione al personale sanitario che hanno raggiunto il chilometraggio massimo previsto e sono dotate di un equipaggiamento completo con tutte le più moderne attrezzature per far fronte alle possibili necessità di soccorso.