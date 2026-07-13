Meteo, allerta gialla oggi e domani su tutto il Veneto per disagio fisico da calore

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per rischio ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso su tutto il territorio regionale per oggi lunedì 13 e per domani martedì 14 luglio.

La tendenza sarà di tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane in parziale estensione alla pianura tra mercoledì sera e giovedì mattina. Disagio fisico in aumento mercoledì, stazionario o in lieve attenuazione giovedì.

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