Trekking, Sagra del Gran Polù, falconeria e Rally dei Careti: ecco gli eventi del weekend

Il primo weekend di giugno si preannuncia ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Vicenza. Dalle escursioni in montagna alle manifestazioni enogastronomiche, passando per eventi culturali, sportivi e attività all’aria aperta, non mancheranno le occasioni per vivere il territorio. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Nei dintorni di Recoaro Terme, domenica 7 giugno, l’escursione guidata “Monte Cornetto: Sentiero dell’Arroccamento“, con Stefano Erle, condurrà i partecipanti lungo uno dei percorsi più suggestivi del gruppo del Sengio Alto. Un itinerario tra paesaggi dolomitici, testimonianze della Prima guerra mondiale e panorami che spaziano dalle Dolomiti al mare. Sabato 6 domenica 7 giugno invece, nei pressi di Roana, si potranno vivere due giorni di immersione nella natura dell’Altopiano dei Sette Comuni grazie al trekking dello Zebio. Un’esperienza caratterizzata da pernottamento in rifugio autogestito, escursioni sui sentieri della Grande Guerra e momenti conviviali guidati dall’escursionista Michele Boscolo Pontin.



Castelnovo di Isola Vicentina, da domani e fino al 4 luglio, ospiterà la 54° edizione della Sagra del Gran Polù, storica manifestazione estiva con serate musicali, gastronomia locale, mercatini e appuntamenti dedicati alle eccellenze del territorio. L’evento, che si svolgerà nella cornice di Parco Rizzi, è insignito del marchio “Sagra di Qualità”. Sabato 6 giugno, a Barbarano Mossano, la lezione di falconeria permetterà di trascorrere, con la guida di un falconiere professionista, un’intera giornata a contatto con nove specie di rapaci, tra teoria, pratica e suggestive dimostrazioni di volo libero nel bosco.

Sempre sabato 6 giugno, a Bassano del Grappa, l’iniziativa “Alla scoperta dei Bacari del Brenta” proporrà un percorso gastronomico lungo l’alveo del Brenta con bacari illuminati da candele, cicchetti, vini e specialità del territorio. Parte del ricavato sarà devoluto a scopi benefici. A Sossano, domenica 7 giugno, si terrà “Colli Berici Bike Experience“. Un tour guidato di 78 chilometri tra sentieri, strade bianche e panorami dei Colli Berici, pensato per ciclisti con una buona preparazione fisica.

Domani 5 giugno, a Schio, avrà luogo la 6° edizione della Trinity Run, trail podistico non competitivo di 8,5 chilometri al tramonto sulle colline delle Piane, con partenza e arrivo presso la Chiesa della Santissima Trinità. Rimanendo a Schio, domenica 7 giugno torna l’appuntamento con il Rally dei Careti, che quest’anno giunge alla sua 13° edizione. La gara di veicoli senza motore, che si richiama una tradizione nata negli anni Quaranta e Cinquanta, vedrà i partecipanti sfidarsi lungo un percorso in discesa sfruttando esclusivamente gravità e aerodinamica.

In quel di Vicenza, domani 5 giugno, la Biblioteca Civica Bertoliana farà da sfondo all’evento “La Notte degli Archivi: il caso delle miniature perdute“, che prevede una visita guidata e il racconto storico dedicato alla vicenda di Carlo Valdagni, il custode che sottrasse preziosi frammenti di codici miniati nel XIX secolo. Infine, sempre a Vicenza, sabato 6 giugno si potrà partecipare a “Dal Parco della Pace alle Risorgive del Bacchiglione“, pedalata inclusiva lungo un itinerario naturalistico che collega appunto il Parco della Pace alle sorgenti del Bacchiglione, promuovendo mobilità sostenibile e scoperta del territorio.

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