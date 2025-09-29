13enne in ospedale dopo la rissa fra ragazzini al parco. Indagini in corso

Violenta rissa fra giovanissimi domenica pomeriggio, 28 settembre a Bassano del Grappa nel Parco Ragazzi del ’99: un tredicenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano per le ferite riportate. Cosa abbia scatenato la bagarre fra adolescenti non è noto, ma è facile immaginare che sia sia trattato di futili motivi e che dall’alterco qualcuno sia arrivato alle mani tirandosi dietro tutti gli altri. Il tutto sotto gli occhi di numerosi testimoni, esterefatti per la violenza che si stava scatenando fra ragazzini.

E sono stati proprio alcuni adulti, che si trovavano sia nel Parco Ragazzi del ’99, che nel parcheggio e nel luna park adiacente, ad allertare il 118 e le forze dell’ordine. Il 13enne, che ha avuto la peggio, si è quindi dovuto recare al pronto soccorso per farsi medicare le ferite riportate: nessuna frattura ma alcune contusioni. I carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolte tutte le testimonianze di adulti e ragazzini, nel tentativo di far chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto.

