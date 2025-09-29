Il funerale di Antonio Picco nella “sua” Peschiera dei Muzzi. Sarà lutto cittadino

Mercoledì 1 ottobre sarà lutto cittadino a Sovizzo in occasione del funerale di Antonio Picco, l’imprenditore morto in un drammatico infortunio sul lavoro all’interno del capannone della sua azienda, la Geo Scavi, a Montecchio Maggiore, lo scorso 25 settembre.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Sovizzo (dove Picco abitava), “interpretando il sentimento dell’intera comunità” spiega una nota stampa del Comune. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 15 di mercoledì presso il campo sagra di Peschiera dei Muzzi (in caso di maltempo è previsto lo spostamento alla chiesa di Montemezzo). In segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia, le bandiere degli edifici pubblici saranno quindi esposte a mezz’asta e l’amministrazione invita i cittadini a sospendere ogni iniziativa di carattere festoso. Durante lo svolgimento del rito le attività commerciali saranno inoltre invitate a sospendere l’attività e ad abbassare le serrande in segno di partecipazione. Sabato scorso, quando a Sovizzo era in programma la Notte Bianca, alle 20 tutto il paese si si è fermato per un minuto di silenzio in ricordo dell’ex consigliere comunale.

Il ricordo di una figura impegnata per Sovizzo

Durante una manovra col camion nel suo capnnone, Antonio Picco aveva accidentalmente toccato una trave, crollata sulla cabina del mezzo, senza lasciargli via di scampo: è morto sul colpo. 49 anni, Picco è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Sovizzo. Già consigliere comunale di minoranza nella giunta Garbin, ha poi sostenuto con convinzione la nascita dell’attuale squadra amministrativa. Sempre vicino ai bisogni concreti del suo territorio, si era distinto per l’impegno nel volontariato e per l’attenzione costante alle tematiche di Peschiera dei Muzzi, dove abitava, e di Montemezzo. Era molto conosciuto nel tessuto associativo locale, ha sempre fatto la sua parte mettendo a disposizione la sua generosità e il suo tempo con grande senso civico.

https://www.ecovicentino.it/arzignano/montecchio-maggiore/la-cabina-del-camion-schiacciata-da-una-trave-morto-antonio-picco-titolare-geoscavi/

“Antonio ha dedicato tempo, passione ed energie al nostro Comune – sottolinea Matteo Forlin, sindaco di Sovizzo –. Lo ricordiamo come un uomo generoso, impegnato e sempre disponibile, capace di unire le persone con la sua presenza discreta ma costante. La sua perdita lascia un grande vuoto per Sovizzo. Siamo molto vicini alla famiglia, che in questo momento sta affrontando un dolore immenso e a cui vogliamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e solidarietà”.

L’invito alla cittadinanza

Il Comune ha invitato tutti i cittadini a partecipare numerosi alla cerimonia di commiato, per rendere omaggio ad Antonio Picco e stringersi attorno alla sua famiglia nel segno della gratitudine e del ricordo condiviso.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.