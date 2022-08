Anziana alla guida tampona due auto, investe un pedone e finisce capovolta. Tutti “miracolati”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Brutta disavventura per una signora anziana che nella mattinata di oggi, 23 agosto, è stata protagonista di tre diversi sinistri nello stesso frangente mentre era alla guida della sua auto. La 79enne, poco dopo le 10, stava percorrendo via Montegrappa a Marostica quando improvvisamente è andata a scontrarsi con un’autovettura in sosta. Dopo l’urto, la donna, ha proseguito la propria corsa senza fermarsi e redigere i documenti di prassi con il proprietario del mezzo colpito.

Una volta entrata in via Stazione, la conducente, ha travolto un pedone impegnato nell’attraversamento della carreggiata. L’uomo, 71enne, si trovava sulle strisce pedonali quando l’auto lo ha investito, senza nemmeno il tempo di reagire. Fortunatamente non ha riportato alcuna lesione risultando miracolosamente illeso. Anche in questo caso l’anziana non si è fermata proseguendo in via Marchetti dove ha tamponato un altro veicolo in sosta e, a causa dell’impatto, si è ribaltata finendo con le ruote all’aria. Solo grazie alla buona sorte nessuno è rimasto ferito e i carabinieri di Bassano, intervenuti per i rilievi, stanno conducendo gli accertamenti al fine di comprendere cosa sia successo alla donna.