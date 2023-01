Teatro Civico, spazio della città: con l’Art Bonus in 60 contribuiscono al suo restauro. Donazioni per 72 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In queste settimane si sta concludendo il terzo lotto di restauro del Teatro Civico di Schio, storico teatro cittadino del 1909. Questa ulteriore tappa di restauro, partita nel febbraio 2020, ha portato al completamento del loggione, dei palchetti e delle opere edili e impiantistiche.

A questo impegno, per la maggior parte in carico all’Amministrazione Comunale di Schio, si è affiancato e concluso superando la cifra necessaria un intervento Art Bonus finalizzato a rendere più accessibile e confortevole il teatro, attraverso l’acquisto di poltroncine per la galleria e l’installazione della piattaforma elevatrice finalizzata a rendere il palcoscenico accessibile anche alle persone diversamente abili.

Lo strumento Art Bonus, incentivo fiscale sorto per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, ha permesso di raccogliere 60 donazioni, 49 da privati cittadini e 11 da aziende del territorio, per un totale di oltre 72mila euro.

«Chiudiamo questa campagna di art bonus con grande soddisfazione superando la soglia che ci eravamo posti. Come quando il Civico è nato, si rinnova la vicinanza e l’affetto che la città prova nei confronti del suo teatro. Un sincero grazie a tutte le aziende e ai singoli cittadini (anche a chi ha deciso di rimanere anonimo) per le generose donazioni che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo» sottolinea l’assessore alla cultura, Barbara Corzato.

