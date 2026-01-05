Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Trump ora mira alla Groenlandia

Il Consiglio federale elvetico ha deciso di bloccare con effetto immediato i beni in Svizzera dell’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e di altre persone a lui legate. L’Esecutivo intende in questo modo impedire il deflusso di valori patrimoniali, si legge in una nota, nella quale si precisa che la misura – valida per i prossimi quattro anni – non si applica ai membri dell’attuale governo venezuelano.

Donald Trump non perde tempo e volta pagina, avvertendo: “Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela” poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran e insiste sulla Groenlandia: “Gli Stati uniti ne hanno assolutamente bisogno per motivi di difesa – dice il tycoon – è circondata da navi russe e cinesi”. Immediata e durissima la reazione da parte del governo di Copenaghen e dell’amministrazione locale: “Adesso basta. Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione” – dice il premier della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen – “Il nostro Paese non è un oggetto nella retorica delle grandi potenze. Siamo un popolo. Un Paese. Una democrazia. Questo deve essere rispettato. Siamo pienamente consapevoli della posizione strategica del nostro Paese. Siamo anche consapevoli che la nostra sicurezza dipende da buoni amici e alleanze forti. Ma le alleanze si basano sulla fiducia e la fiducia richiede rispetto. Minacce, pressioni e discorsi di annessione non hanno posto tra amici”. Il premier ha poi fatto un passo verso Washington: “Siamo aperti al dialogo. Ma deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale. E i canali appropriati non sono post casuali e irrispettosi sui social media”.