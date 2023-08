Vicenda Baxi, Nardin: “Provincia pronta per un tavolo di confronto”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Bassano ha sempre dimostrato coesione e concretezza nell’affrontare questioni che riguardano il futuro del territorio e sono sicuro che anche per Baxi si troverà una soluzione”. Sono parole del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, che interviene per confermare la piena disponibilità della Provincia.

“Ci sono questioni ambientali e urbanistiche di cui tenere doverosamente conto, esigenze dell’azienda che si traducono in esigenze dei lavoratori, sviluppo di un territorio vocato ad un’industria sempre più sostenibile. Bassano non si è mai tirata indietro di fronte a proposte che abbiano dimostrato di rispettarne l’identità e l’ambiente e sono certo che anche stavolta saprà fare altrettanto”.

“Alla sindaco Elena Pavan – prosegue Nardin – ho già manifestato la disponibilità mia personale e della Provincia a fare in modo che si capisca l’importanza della posta in gioco e si possa tutti assieme trovare una soluzione. L’intera provincia guarda con attenzione a questa situazione e per questo, se serve, siamo pronti a prendere parte ad un tavolo di confronto a sostegno del territorio e dell’interesse comune, come ci è stato sollecitato in questi giorni. Fondamentale è che questo avvenga in collaborazione e nel più totale rispetto per le istituzioni e le rappresentanze locali, oltre che naturalmente per i cittadini e i lavoratori”.

“Per questo, oltre alla nostra presenza, è auspicabile – conclude Nardin – che siedano al tavolo rappresentanti istituzionali dei vari livello di governo, associazioni di categoria e dei lavoratori, per dare tutti un contributo affinché si trovi una soluzione e un punto di equilibrio. E’ un dovere nei confronti di chi crede in Bassano e di chi in questa splendida terra vive”.