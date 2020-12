Violento schianto in Valsugana fra tre veicoli: in tre ricoverati in ospedale

Violento schianto fra tre auto nel pomeriggio nel territorio di Cassola, all’imbocco della Strada Statale 47 “Valsugana”. Tre persone sono rimaste ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente a tre è avvenuto intorno alle 16,30 e ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco per estrarre uno dei conducenti coinvolti nello scontro, avvenuto nella corsia verso Trento.

Quattro le persone a bordo dei tre veicoli (una Bmw, andata completamente distrutta, un minivan e una terza auto, rimasta coinvolta più marginalmente): tre quelle che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. I pompieri, arrivati da Bassano e da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Bmw, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Tutte le persone coinvolte sono state assistite dai sanitari del Suem 118 e, come detto, tre di loro sono state trasferite in ambulanza all’ospedale San Bassiano, tutte in codice giallo. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.