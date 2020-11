Maltratta la convivente e non rispetta il divieto di avvicinamento: marocchino ai domiciliari

Non poteva avvicinarsi all’ex compagna, ma nonostante il divieto imposto dall’autorità giudiziaria è stato sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile di Bassano del Grappa vicino alla sua abitazione.

Per questo un 35enne di origini marocchine, Said Addagham, è stato posto in stato di arresto dai militari dell’Arma.

L’inizio della vicenda risale esattamente a un mese fa, il 12 ottobre, quando l’uomo era stato colto in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente ed era stato quindi arrestato dai carabinieri del radiomobile bassanese. Successivamente, l’autorità giudiziaria a tutela della donna aveva emesso a carico del 35enne il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ma questo non è servito e due notti fa i militari dello stesso reparto lo hanno sorpreso vicino all’abitazione di quella che è diventata la sua ex compagna e hanno quindi provveduto a denunciarlo a piede libero.

Ieri sera, il giudice, data la situazione, ha emesso a suo carico un provvedimento di cattura, che è stato subito eseguito sempre dai carabinieri della sezione radiomobile: l’uomo violento è stato quindi rintracciato, arrestavano e condotto agli arresti domiciliari.