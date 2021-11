In Piazza degli Scacchi arriva la cucina di strada siciliana. E l’attore Tony Sperandeo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo weekend enogastronomico a Marostica. Questa volta l’appuntamento è con la tradizione siciliana e la sua straordinaria cucina di strada. Da giovedì 18 a domenica 21 novembre Piazza degli Scacchi ospita “A’ Vucciria Sicilia Street Food”, evento dedicato ai prodotti tipici dell’isola. La manifestazione è promossa da un testimonial d’eccezione, l’attore siciliano Tony Sperandeo, che sarà presente in piazza per incontrare i visitatori e presentare la sua meravigliosa terra.

Fra le proposte di “A’ Vucciria Sicilia Street Food”, aperto dalle 10 alle 24, si potranno trovare i grandi classici della gastronomia siciliana come le arancine, i cannoli, le cassate, ma anche pane e panelle, il “Pani ca meusa” (pane con la milza), pesce fritto e tanto altro, accompagnati da birra artigianale siciliana e dal classico folklore della regione. Per accedere agli stand come da normativa vigente è richiesto al pubblico il Green Pass.

“Abbiamo deciso di prendere il pubblico per la gola – commenta entusiasta il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – La Sicilia con la sua cucina popolare famosa in tutto il mondo sarà la protagonista di un nuovo week end all’insegna della bontà e del divertimento, un viaggio autentico attraverso una cultura ricca e molto affascinante rivolto a buongustai e golosi”. “Marostica non si ferma e prima del nutrito programma natalizio abbiamo programmato una nuova iniziativa volta a richiamare molte persone in città – aggiunge l’assessore al turismo e alle attività produttive Ylenia Bianchin – L’offerta gastronomica sarà ricchissima e variegata, con prodotti autentici e un format che prevede anche una simpatica animazione. L’attore Tony Sperandeo, che già si è speso in questi giorni sui social per la tappa marosticense, si intratterrà con il pubblico nei giorni della manifestazione”.