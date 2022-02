Si accascia sul divanetto e muore nel locale notturno. Vittima di malore un 55enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sembrava appisolato su un divanetto del locale per adulti, invece era morto. Dramma l’altra notte in un night club del Trevigiano, dove un cliente residente nel Vicentino ha perso la vita, dalle prime indicazioni a causa di un malore di origine per il momento sconosciuta.

L’uomo aveva 55 anni, marosticense per residenza, ed era in compagnia di un amico con cui aveva deciso di prolungare la serata recandosi all’Oasi Club di Caniezza, che si trova tra Asolo e Possagno poco lontano da Bassano del Grappa.

Il personale interno della discoteca, una volta che qualcuno si è reso conto che il cliente non stava affatto dormendo in prossimità dell’orario di chiusura, ha tentato di soccorrerlo seguendo le indicazioni sul Suem 118, come racconta il Gazzettino nell’edizione trevigiana, ma tutto è stato vano. Anche la squadra di soccorso sanitario inviata dalla centrale del Suem, giunta in pochi minuti dalla vicina Crespano del Grappa, ha dovuto desistere una volta giunta nel locale, di fronte all’evidenza del decesso del vicentino.

Toccherà alla Procura di Treviso, per competenza territoriale, decidere se disporre o meno accertamenti post mortem sul corpo del cittadino di Marostica, sulla base anche del referto medico allegato all’informativa sul tragico evento. Le iniziali della vittima del probabile infarto sono G.S., e la data del funerale sarà resa nota nei prossimi giorni, dopo che i familiari avranno ricevuto il nulla osta necessario per disporre della salma del congiunto.