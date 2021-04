Muore in ospedale l’anziano di 80 anni investito martedì davanti alla farmacia

Le lesioni riportate nell’urto con l’Audi Q2 che l’aveva travolto in strada si sono rivelate letali per l’anziano vittima di investimento a Bassano del Grappa, martedì mattina di questa settimana. L’ottantenne Renzo Fassanelli, residente nel territorio comunale sulle colline di Valrovina, era stato tenuto in vita nel reparto di rianimazione del San Bassiano, ma il decorso non lasciava sicuri spiragli di ripresa fino al decesso avvenuto nelle prime ore di ieri.

L’incidente stradale si era verificato alle 8.45 di martedì in viale Vicenza, sulla direttrice verso Marostica, dopo il pensionato poi deceduto aveva lasciato in sosta la sua auto sul lato opposto nel piazzale di una stazione di servizio.

Fassanelli era diretto in farmacia, aveva alcune commissioni da svolgere quel giorno e, nell’atto di attraversare la carreggiata, sarebbe stato colpito di striscio carambolando prima sulla sua vettura in sosta – una Citroen C3 – e quindi sull’asfalto. Tutto ciò in una frazione di secondo successiva dell’impatto accidentale sul finestrino retrovisore destro montato sull’auto di un uomo della provincia di Padova, che lo ha subito soccorso. Quest’ultimo, ora, sarà trascritto come atto dovuto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Si tratta di G.C., 55enne residente a Mestrino.

Le dinamiche del tragico evento non presenterebbero punti oscuri, anche grazie all’apporto di un filmato di videosorveglianza della zona a vocazione commerciale, che ha contribuito a verificare quanto accaduto in quei tragici istanti. La data del funerale dell’ottantenne di Bassano sarà resa nota nelle prossime ore dalla famiglia, una volta ricevuto il nulla osta dalla Procura di Vicenza in base alle indagini dei carabinier e ai referti medici dall’ospedale.