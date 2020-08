Auto si ribalta nel canale di scolo a Onè di Fonte: morto un anziano di Romano d’Ezzelino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia a Onè di Fonte (Treviso) nel primo pomeriggio: in un incidente stradale è deceduto un pensionato di Romano d’Ezzelino.

Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle ore 14 lungo la strada provinciale 248 che da Bassano del Grappa conduce a Asolo e quindi a Montebelluna, in via Roma all’altezza del civico 95, come riporta la Tribuna di Treviso.

La Seat Altea dell’uomo, un 71enne le cui iniziali rese note dalle forze dell’ordine sono C.P., prima si è schiantata contro il muretto a bordo strada e poi è uscita di strada finendo rovesciata in un canale di scolo sotto il piano stradale. L’anziano è morto praticamente sul colpo.

I vigili del fuoco, giunti a tutta velocità da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente: purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto constatarne la morte. Per soccorrerlo si era alzato in volo, purtroppo inutilmente, anche l’elisoccorso da Treviso. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale di Asolo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.