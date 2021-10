Morto pilota di parapendio: è precipitato dal Grappa da decine di metri dopo un avvitamento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un pilota di parapendio ha perso ieri la vita sul monte Grappa, dopo essere precipitato fra Borso del Grappa (Treviso) e Romano d’Ezzelino.

La vittima è un 34enne cecoslovacco, le cui iniziali sono O.M., che si era lanciato pochi minuti prima da Col del Puppolo, nel territorio di Borso, noto punto di partenza per gli appassionati di questa disciplina. Il dramma si è consumato poco dopo le 16: dopo il decollo, il pilota è roteato a vite, probabilmente per una manovra sbagliata, prendendo così ulteriormente velocità. Ha tentato più volte di riprendere il controllo del parapendio, purtroppo inutilmente.

Alla fine è infatti precipitato per alcune decine di metri, sbattendo fatalmente la testa in una zona in via Casale Nuovo, nei pressi della zona dedicata all’atterraggio, fra Romano d’Ezzelino e Borso del Grappa. L’immediato arrivo dell’elisoccorso e del servizio di pronto soccorso Suem di Crespano del Grappa, allertato da alcuni spettatori, è stato inutile: si sono tentati disperati tentativi di rianimazione, ma poco dopo ai sanitari non è restato che dichiarare il decesso del 34enne. Il corpo è stato portato all’ospedale di Castelfranco Veneto. Del fatto è stata avvertita la procura di Treviso.