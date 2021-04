Tragedia sul Grappa: anziano pilota muore subito dopo il decollo col deltaplano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia ieri sul monte Grappa, a cavallo fra i territori di Borso del Grappa e di Romano d’Ezzelino, nella zona di Col del Puppolo: un anziano trevigiano pilota di deltaplano è morto subito dopo il decollo.

L’allarme è scattato ieri, sabato 10 aprile, intorno alle 13.30: dalla ricostruzione effettuata dalle persone presenti, risulta che per motivi da accertare nel momento della rincorsa lungo la pedana E.G., di Montebelluna, non è riuscito a staccarsi per il decollo ed è precipitato dal salto di roccia di una ventina di metri al termine del tratto inclinato, finendo nel bosco sottostante.

Scattati i soccorsi. ul posto è arrivato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha verricellato tra gli alberi equipe medica e tecnico di elisoccorso, raggiunti a piedi dal personale sanitario dell’ambulanza del Suem di Crespano e da sette volontari del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Purtroppo al medico non è restato che constatare il decesso dell’uomo. I soccorritori hanno quindi messo in sicurezza la vela e ripulito dai rovi e dalle piante uno spiazzo per facilitare il recupero della salma – avvenuto sempre con il verricello – che è stata poi trasportata sulla strada e affidata al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri di Borso del Grappa.