Vandali in patronato: incendiata una palma. Il sindaco li esorta a rimediare o sarà denuncia

Una palma, in particolari condizioni, può diventare un cerino ardente. Forse ne erano al corrente, o forse no, i vandali che ieri con un accendino probabilmente per gioco hanno appiccato il fuoco su uno degli alberi tropicali presenti nel giardino di fronte al patronato di Romano d’Ezzelino, luogo di aggregazione per ragazzi. Per limitare i danni e salvare il vegetale dalle fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un idrante, di fronte a tanti cittadini stupiti e indignati che hanno assistito alle operazioni del personale del 115 giunto dal distaccamento di Bassano del Grappa.

A distanza di poche ore dall’evento che ha lasciato perplessi in molti in paese, sindaco e parroco per primi, proprio il primo cittadino Simone Bontorin ha lanciato uno “strale” nei confronti degli autori.

Una sorta di ultimatum rivolto a ragazzi della zona a presentarsi subito a loro scelta in caserma dai carabinieri, in Comune o direttamente in canonica da don Cesare con la buona volontà di scusarsi innanzitutto per il gesto di vandalismo e poi di rimediare. Solo così, insomma, la comunità potrà “perdonare” la bravata e questo errore potrà tramutarsi in un’occasione di crescita per i responsabili. I rami e le foglie in cima sono bruciati, si dovrà verificare in queste ore se la pianta potrà sopravvivere e tornare, col tempo, alla bellezza originaria come un altro esemplare vicino.