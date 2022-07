Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 42enne alla guida in possesso di cocaina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è dato alla fuga dopo aver visto alzarsi in aria la paletta dei carabinieri che gli intimava l’alt, da qui è nato un breve inseguimento che ha visto impegnati i militari dell’arma mettersi alle costole di un’Audi Q3 di colore nero. Il rocambolesco intervento è avvenuto ieri, 14 luglio, durante un servizio di controllo dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa appostati, per l’occasione, in via Brenta nel comune di Tezze sul Brenta.

Il conducente della vettura, anziché fermarsi, ha ben pensato di scalare la marcia e dare gas proseguendo la propria corsa, ma il tentativo di eludere il controllo non ha fatto altro che dare vita ad una precipitosa caccia all’uomo. Un breve inseguimento, durante il quale l’automobilista si è liberato di un involucro lanciandolo dal finestrino. Dopo circa un chilometro la vettura è stata finalmente raggiunta e fermata.

Il soggetto, un 42enne di Rosà, ha mostrato da subito un atteggiamento molto agitato, tanto da indurre i militari a procedere ad un accurato controllo che ha prodotto esito negativo. Nel frattempo, però, è stato recuperato quanto lanciato dal finestrino, consistente in una dose di sostanza cristallizzata di colore bianco, che dall’accertamento tecnico presuntivo confermava trattarsi di cocaina, pari a una dose da 0,3 grammi prontamente sottoposta a sequestro.

In virtù di quanto accertato, l’uomo si è guadagnato la segnalazione alla Prefettura di Vicenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di sostanza stupefacente per la successiva irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Nel contempo gli è stata ritirata la patente di guida per la durata di giorni 30, oltre alla violazione relativa alla fuga, ovvero per non aver ottemperato all’alt imposto dai carabinieri.