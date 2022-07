Travolge motociclista e fugge, identificato e denunciato pirata della strada

Una motociclista è stata trovata riversa sulla strada, in stato confusionale, vicino al suo motociclo in via Jonoch a Stroppari di Tezze sul Brenta e solo l’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza ha permesso di identificare e denunciare il conducente di una Mercedes che, dopo aver compiuto una manovra pericolosa, ha urtato la moto ed è fuggito senza prestare soccorso.

I fatto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 9. La pattuglia del distaccamento di Tezze sul Brenta del Consorzio NeVi della polizia locale, che si trovava in servizio di controllo del territorio, è stata allertata da alcuni passanti che avevano riferito di una persona riversa a terra in mezzo alla strada. Corsi sul posto gli agenti hanno trovato una persona a terra e poco distante il motociclo dal quale era caduta. Gli agenti hanno fatto intervenire l’ambulanza del 118 che ha trasportato la conducente a Bassano del Grappa all’ospedale. In stato confusionale, la conducente ha detto agli agenti di essere caduta da sola.

Non trovando testimoni dell’incidente, gli agenti hanno effettuato rilievi che però, non avendo fornito particolari riscontri per ricostruire la dinamica del fatto, hanno spinto le forze dell’ordine a risentire la vittima dello scontro. Non essendo lei in grado di ricordare, si è resa necessaria infine l’analisi delle immagini della videosorveglianza.

Lì è emersa la verità: una Mercedes aveva tagliato la strada alla moto, causando l’incidente che aveva provocato la caduta della donna. L’auto si era quindi allontanata lasciandola sull’asfalto.

Una volta identificato il conducente della Mercedes, l’uomo è stato convocato nella sede del Distaccamento: dopo aver provato a negare l’evidenza, l’uomo ha ammesso di essere fuggito per paura. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.