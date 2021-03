Vaccini,l’appello: “non presentatevi in anticipo, è controproducente”. Ressa a Marano e Angarano

Dal quartier generale dell’Ulss 7 Pedemontana giunge in mattinata una raccomandazione che sa di appello agli utenti dei due distretti, mirata a prevenire le lunghe file che in questi giorni di cambio di marcia sulla campagna di vaccinazioni stanno creando disagi e polemiche in tutto il Veneto. E in particolare nel Vicentino, dopo il caos registrato domenica al PalaSinico di Trissino, ieri in Fiera a Vicenza e al PalaAngarano di Bassano del Grappa e stamattina ancora nella stessa struttura e Marano nel distretto Altovicentino. All’esterno dei punti di somministrazione allestiti dall’azienda sanitaria in collaborazione con gli enti locali le code di gente non accennano a smaltire.

Pur usando l’espressione infelice di “code occasionali“, il direttore generale di recente nomina per il bacino della Pedemontana vicentina raccomanda ai cittadini di rispettare con puntualità certosina l’orario indicato nella prenotazione. A incrementare i sovraffollamenti, infatti, ci sarebbe in molti casi la (pessima) abitudine di recarsi troppo in anticipo rispetto all’appuntamento prefissato. Un fattore che contribuisce a creare file e spazientire gli animi, oltre che a mettere in difficoltà sul piano fisico gli utenti più anziani.

Che si aggiunge alle lettere non recapitate a più di qualche over 80 che, in base all’anno di nascita, viene invitato a presentarsi senza prenotazione nel corso della settimana per ricevere la prima dose di vaccino, nei punti vaccino di Marano, Bassano e Canove di Roana per gli altopianesi. Un disservizio, quello delle mancate convocazioni ali anziani in attesa di immunizzarsi, ad oggi ancora senza spiegazione. Per tutte le informazioni utili attualmente disponibili, si invita a consultare il vademecum pubblicato lunedì.

Al fine di ridurre le attese presso i punti di vaccinazione, quindi, l’Ulss 7 invita i cittadini a non presentarsi troppo in anticipo rispetto all’orario delle convocazioni. “L’incremento del ritmo delle vaccinazioni – sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza – sta spingendo al massimo la macchina organizzativa che abbiamo messo in campo, per questo motivo chiediamo anche la collaborazione degli utenti. In particolare, è importante presentarsi solo pochi minuti prima dell’orario indicato nella prenotazione.”

La tendenza della popolazione riscontrata negli ultimi giorni, invece, è andata in direzione inversa. E’ Bramezza a sottolinearlo, provando a spiegare le dinamiche sottese. “Alcuni utenti, invece, vedendo dai giornali e in TV che ci sono state delle code occasionali – questa la tesi del dirigente sanitario – pensano di venire prima per attendere di meno, ma così contribuiscono in buona fede a incrementare l’affollamento, rendendo più difficile l’accesso per chi ha appuntamento prima di loro e in generale appesantendo la gestione delle attività. Chiediamo quindi la collaborazione di tutti: presentarsi in anticipo non fa guadagnare tempo, anzi è controproducente”.