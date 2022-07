Auto tampona un tir in A4: grave un ragazzo, feriti anche una donna e due minori

Terribile schianto in autostrada A4 poco dopo le 17: un’auto ha tamponato un tir e il bilancio è di 4 feriti, fra i quali uno grave. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest, in direzione di Venezia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza e Padova: dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno estratto la conducente dell’auto, rimasta incastrata nell’abitacolo, mentre uno dei passeggeri, un giovane ferito gravemente, era già stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito in elicottero in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Padova.

La donna che era al volante e i due minori che erano a bordo sono stati trasferiti invece in codice giallo all’ospedale di Vicenza. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta bloccata per permettere l’atterraggio dell’elicottero. Sul posto anche la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.