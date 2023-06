Agricoltore trancia un tubo della media pressione del metano

Importante problema alla rete del gas metano ieri a Grumolo delle Abbadesse: dalle ore 20 di mercoledì 28 giugno, infatti, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un campo agricolo nei pressi della Strada Regionale 11 per una copiosa perdita da un tubo di media pressione, tranciato durante i lavori di sfalcio dell’erba.

I pompieri sono arrivati subito sul posto con autopompa, un’autobotte e sette operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno effettuato un primo intervento per tamponare e abbassare la pressione del gas. La nuvola di metano prodotta è stata abbassata con getti di acqua nebulizzata. La strada regionale a scopo cautelativo è stata chiusa e il traffico deviato. Alle 22:30 i tecnici della rete gas sono riusciti a chiudere a intercettare la perdita con il montaggio in opera di una valvola. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della zona per provvedere alla riapertura della strada.