Jeep finisce fuori strada nel canale e si rovescia su un fianco: illeso il giovane alla guida

Tata paura ma nessun ferita per l’automobilista finito con la sua auto rovesciata in un canale a Grumolo delle Abbadesse nella tarda mattinata di oggi, 21 marzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 in via Roma: un giovane guidatore ha perso il controllo della sua auto, una Jeep, che è finita in un canale di scolo, rovesciandosi su un lato.

Sul posto arrivati in fretta i vigili del fuoco da Vicenza: il giovane non ha riportato ferite ed è stato aiutato proprio dai pompieri ad uscire dall’abitacolo. E’ stato preso in cura dai sanitari del Suem 118 ma non è stato necessario alcun ricovero dopo l’accertamento delle sue condizioni di salute sul posto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.