Il Lane avanza nei playoff: doppio sgambetto al Padova. Domani c’è l’Avellino in semifinale

Ancora in quattro in corsa, ma un solo premio in palio. Vale a dire la promozione in serie B, attraverso la porta di servizio. Dopo il successo nel derby veneto di playoff di serie C con il Padova eliminato – 2-0 per i biancorossi del L.R. Vicenza mercoledì scorso al Menti e lo 0-1 a favore in trasferta sabato all’Euganeo – la cavalcata verso l’agognata promozione dei biancorossi riprende subito, con valigia e borsone già in mano in vista della partenza per la Campania e precisamente per l’Irpinia, dove si apre il primo atto della semifinale, in casa dell’Avellino.

Si gioca domani sera alle 21 il match di andata, domenica sera della prossima settimana il ritorno a Vicenza (stesso orario). Avellino squadra assai temibile, capace di compiere una grande impresa nei Questi playoff rimontando il Catania (2-1 sabato, neutralizzando l’1-0 a favore degli etnei dell’andata), e forte di un secondo posto in regular season nel girone C di serie C. Nell’altra semifinale si sfidano un’altra squadra della Campania, il Benevento (1-0 e 0-0 con i sardi della Torres) e i toscani della Carrarese (doppio pareggio “vincente” per 1-1 e 2-2 estromettere la Juventus Next Gen). Importante ricordare che il regolamento dalle semifinali in poi annulla i vantaggi in dote dalla graduatoria di campionato: Avellino e L.R. Vicenza partono alla pari, e in caso di parità dopo i due confronti saranno supplmentari e rigori eventuali a decidere l’esito.

La partita dei biancorossi contro i biancoverdi di domani sera sarà trasmessa in diretta Rai sul canale 58 Raisport. Sul fronte disciplinare nessun squalificato tra i calciatori berici ma in tre vanno in diffida: oltre a capitan Golemic anche Ronaldo e Rossi. Problemi in mediana per mister Stefano Vecchi, dopo che la doppia sfida con i vicini veneti ha portato in eredità gli infortuni di Cavion e Tronchin:le partite ravvicinate non lasciano margini per il recupero degli acciacchi. Dopo il gol del match winner Della Morte sabato sera, il cammino playoff dei biancorossi consta di 4 reti realizzate e zero subite – con un “grazie” ai due legni colpiti dal Padova tra andata e ritorno -. Da ricordare lo 0-1 in Puglia (a favore) e lo 0-0 al Menti con il Taranto nel debutto post season.

Ai 10.800 dello Stadio Menti hanno risposto sabato sera con 8.500 presenze – il limite massimo dell’attuale capienza dello stadio patavino – i tifosi presenti a Padova, di cui erano 1.500 i vicentini. A causa del lancio di un fumogeno in campo, il Giudice Sportivo di serie C ha multato il club vicentino con 400 euro. Da ricordare che a causa del lancio di un petardo dalla tribuna occupata sabato dai tifosi del Padova verso il settore riservato ai supporters ospiti un 34enne vicentino ha perso un dito, dopo il ricovero in pronto soccorso.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

IL TABELLINO DEL MATCH DI RITORNO – QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE C

Padova (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo; Villa (59′ Favale), Varas, Radrezza, Cretella (59′ Tordini), Capelli (45′ Valente); Zamparo (59′ Palombi), Bortolussi (70′ Liguori). Allenatore: Massimo Oddo

A disposizione: Mangiaracina, Zanellati, Rossi, Crisetig, Fusi, Dezi, Crescenzi, Bianchi, Kirwan.

LR Vicenza (3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin (37′ Pellegrini), Ronaldo (87′ Rossi), Greco, Costa (87′ Sandon); Della Morte (72′ Talarico), Ferrari (87′ Delle Monache). Allenatore: Stefano Vecchi

A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Lattanzio, Mogentale, Rossi, Proia, Busato, Conzato.

RetE: 40′ Della Morte (LRV)