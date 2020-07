Condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy. Aveva sequestrato una scolaresca mentre guidava un autobus

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell’anno scorso, a San Donato Milanese, ha dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella, tutti messi in salvo dai carabinieri. I giudici hanno accolto la richiesta della procura.

Oltre ai 24 anni di carcere, i giudici hanno riconosciuto anche risarcimenti a titolo di provvisionale pari a 25mila euro per ognuno dei ragazzi che si sono costituiti parti civili tramite i loro genitori, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento di 3mila euro ciascuno.

Prima della sentenza di condanna per sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza, l’uomo aveva ribadito ai giudici della corte d’Assise le ragione del suo gesto: “Se volete condannarmi fate pure ma il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare delle vite umane“. Sy nel corso delle sue dichiarazioni aveva spiegato di essere stato “dipinto come un matto, con tutti i pregiudizi che vengono riservati agli stranieri. È innegabile”. Inoltre, il condannato aveva aggiunto che se tutte le colpe dei padri dovessero ricadere sui figli, non basterebbero due vite al popolo italiano per ripagare i crimini e gli orrori perpetrati in Africa.