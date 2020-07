Premio “Save the Brand” a Fonte Margherita per aver valorizzato e rilanciato il marchio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fonte Margherita ha ricevuto il premio “Save the Brand 2020” organizzato da Foodcommunity.it, testata digitale di settore. Il premio, giunto alla settima edizione, è diretto alle aziende e agli imprenditori italiani del food & beverage che hanno meglio valorizzato e sviluppato il proprio brand in termini di strategia, sostenibilità e comunicazione.

“L’impresa veneta ha promosso sul mercato, oltre alle bottiglie in vetro per lo più a rendere, l’acqua in cartone riciclabile ed ha ampliato l’offerta con bibite analcoliche con l’acqua delle Piccole Dolomiti”: questa la motivazione del premio. Il gruppo Fonte Margherita annovera tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti, due nuove linee di bibite analcoliche ed è presente in tutta Italia nella grande distribuzione, nell’ ho.re.ca. (hotel, ristoranti e catering) di qualità, nel porta a porta – limitatamente al Veneto – e nel vending. Sostenibilità ambientale e sicurezza delle acque e dei processi di imbottigliamento i suoi primi valori.

“Questo premio riconosce e valorizza l’impegno quotidiano di tutti gli uomini e di tutte le donne che lavorano per consolidare sul mercato Fonte Margherita. Se un brand cresce è merito dell’intero gruppo di lavoro. La nostra strategia attenta all’ambiente, al territorio e alle sue comunità assieme alla sicurezza delle acque minerali imbottigliate sono tra i primi valori fondanti del nostro gruppo che trovano in una comunicazione attenta e qualificata la loro giusta canalizzazione” dichiara Denis Moro, il giovane amministratore di Fonte Margherita.

Sono state 35 in tutta Italia le aziende premiate da “Save the Brand 2020”: realtà che si sono distinte per il valore che negli anni sono riuscite a costruire intorno al marchio (il Brand, appunto), individuate sia dalla redazione di Foodcommunity.it che dal Centro Ricerche di LC Publishing Group con criteri che, oltre alla performance economica, includono l’innovazione, l’internazionalizzazione, le strategie di branding e comunicazione, la capacità e la velocità di cogliere i trend della domanda, e infine la sostenibilità.