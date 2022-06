Gas, Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar

per l'espansione del. Si tratta del più grande progetto al mondo diche sta per prendere forma nel paese del Golfo. Ad avere annunciato la notizia è stato lo stesso cane a sei zampe, coinvolto in una cerimonia ufficiale. Cerimonia culminata nella. Un documento suggellato dalle firme del ministro di Stato per gli Affari energetici, presidente e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Per l'Italia si tratta di un progetto di grande valore poiché permetterà di aumentare la capacità di esportazione di Gnl del Qatar dalle attuali 77 milioni di tonnellate all'anno fino a 110. Il piano prevede un investimento complessivo di 28,75 miliardi di dollari. Con questa cifra il progetto North Field East dovrebbe entrare in produzione tra un paio di anni e ad ogni modo entro la fine del 2025. Per la realizzazione di questi impianti saranno impiegate tecnologie e processi all'avanguardia in modo tale da ridurre al minimo l'impronta carbonica complessiva, tra cui la cattura e lo stoccaggio della CO2.

Questa nuova grossa partnership, siglata in questa fase storica interessata dal conflitto russo in Ucraina, segna il completamento di un processo competitivo iniziato nel 2019, e per contratto durerà per i prossimi 27 anni. Si tratta di una mossa strategica per l'Ente nazionale idrocarburi che così facendo rafforza la propria presenza in Medio Oriente ottenendo l'accesso a un produttore di Gnl leader a livello globale, con riserve di gas naturale tra le più grandi al mondo. La joint venture rappresenta inoltre una tappa significativa nella strategia di diversificazione dell'azienda, che in questo modo amplia il proprio portafoglio di fonti energetiche più pulite e affidabili.