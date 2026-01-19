A fuoco casolare disabitato: pompieri in forze sul posto per spegnere le fiamme

Un incendio si è sviluppato in un’abitazione disabitata a Fara Vicentino, in via Monte Grappa, alle 17 di oggi 19 settembre. Il rogo era visibile da lunga distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 14 operatori provenienti da Bassano del Grappa, Schio, Vicenza e Thiene.

Le squadre hanno lavorato con difficoltà per estinguere l’incendio, che si era già sviluppato all’interno dell’abitazione. Sul posto anche il funzionario di guardia per coordinare le operazioni. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri.

