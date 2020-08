Quattro anni fa il terremoto di Amatrice. Nel sisma morirono 299 persone

Secondo il premier Giuseppe Conte “le leggi per accelerare e semplificare le abbiamo fatte, ma tra sei mesi, un anno, non cambierà nulla. Il processo di ricostruzione è lungo e complesso”.

Poi il Presidente del Consiglio ha continuato dicendo che “I cittadini amatriciani hanno completamente ragione nel chiedere rapidità.

Ora c’e’ un quadro normativo che però crea le premesse per procedere più speditamente”, spiegando che i decreti semplificazione e rilancio “hanno modificato la normativa vigente” permettono di avviare la ricostruzione del centro storico di Amatrice “operando come ricostruzione e non come nuova costruzione”.

Papa Bergoglio, nel ricordare il drammatico evento, ha rinnovato la preghiera per famiglie e comunità, perché possano andare avanti con solidarietà e speranza.