Torino, crolla una palazzina: morto un bimbo di 4 anni, 4 i feriti di cui uno grave

Una tragedia improvvisa, poco prima delle 9 di questa mattina, ha scosso la città di Torino: a causa di una probabile fuga di gas, da una bombola di gpl, una palazzina in strada Bramafame 42, nel quartiere Madonna di Campagna, è crollata. Nell’incidente è morto Aron, un bambino di appena 4 anni. La madre, dopo lo scoppio, sepolta dalle macerie, è riuscita a chiamare i soccorsi. Ma per il figlio non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi ed i tentativi di rianimarlo da parte dei medici.

Un giovane di 22 anni, che ha riportato ustioni nel 50 per cento del corpo, è stato estratto vivo, ma in gravissime condizioni dalle macerie ed è stato trasportato al Cto di Torino. Salvate anche altre tre persone: una è stata condotta all’ospedale Martini, gli altri due hanno riportato lievi escoriazioni ed alcune contusioni.

La palazzina di due piani, composta da 6 alloggi di cui 5 abitati durante l’esplosione da cittadini per lo più di origine romena, si trova nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino. Lo scoppio ed il crollo sono avvenuti improvvisamente. Impiegate numerose squadre usar ed unità cinofile, che in una corsa contro il tempo, hanno salvato le persone rimaste intrappolate, tranne il piccolo Aron. Nel frattempo, per scongiurare ulteriori crolli, sono state controllate e monitorate tutte le possibili ulteriori fughe di gas.