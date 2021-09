Prima domenica di ottobre con l’annuale mercatino dell’usato al Bosco

Torna ad aprire l’autunno anche nel 2021 il “Mercatino dell’Usato” per la gioia di coloro che a Thiene desiderano scambiare o vendere o acquistare tutto ciò che sovente rimane inutilizzato nelle soffitte e cantine di tante case.

L’appuntamento è per domenica 3 ottobre 2021 dalle 9 alle 19 in località “Bosco dei Preti”, nel parco cittadino. L’iniziativa, ovviamente, si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e contrasto al Covid-19. In particolare il distanziamento tra gli espositori ridurrà, per quest’edizione, il loro numero a 22 partecipanti.

Possono fare domanda per esporre esclusivamente privati cittadini residenti nel Comune di

Thiene e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in

modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati non aventi valore storico o

artistico, ma solo di valore economico contenuto (ad esempio oggettistica d’arredo,

attrezzi, giochi, libri, capi di abbigliamento etc).

Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune

in piazza A. Ferrarin, tel. 0445/804.820.