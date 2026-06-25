Spv, schianto in galleria: morti don Francesco Andreoli e un sedicenne

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Due persone decedute e una terza ferita, trasportata all’ospedale di Santorso: è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto questa mattina, giovedì 25 giugno, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, all’interno della galleria tra Malo e Castelgomberto.

Le vittime risulterebbero essere don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano di Schio, l’anima dell’oratorio di via Marconi, e un animatore sedicenne che viaggiava nella stessa auto.

Il sinistro è avvenuto alle 9.15 circa, in direzione di Montecchio Maggiore. Da una prima ricostruzione, le due vetture coinvolte si sarebbero tamponate tra loro per poi impattare contro un ostacolo fisso. Secondo le informazioni disponibili, sarebbe coinvolto anche un camion. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 14. Inevitabili le conseguenze per il traffico, rimasto paralizzato: i veicoli vengono costretti ad invertire il senso di marcia e a viaggiare contromano. L’accesso di Malo alla Pedemontana è stato chiuso.

Don Francesco è l’animatore erano diretti a Gardaland per raggiungere i ragazzi e le ragazze del Grest, che viaggiavano invece su un pullman con gli animatori. Non è ancora stato ufficializzato il nome del ragazzo, del 2010, morto sul colpo come il salesiano. La notizia si è diffusa in un battibaleno in tutto l’Alto Vicentino e a Schio in particolare, dove don Francesco, 37 anni, era molto amato e apprezzato. Solo due giorni fa aveva presentato ai ragazzi del Grest Gianluigi Buffon, l’ex portiere della Nazionale di calcio campione del mondo 2006.

Notizia in aggiornamento

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